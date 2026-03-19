Панэнцефалит приводит к поражению центральной нервной системы, снижению умственных способностей и в некоторых случаях может закончиться летальным исходом.

Заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Айнаш Губайдуллина на брифинге рассказала, что в этом году в области выявлен случай панэнцефалита у ребёнка.

— Это заболевание приводит к тяжёлому поражению тканей головного мозга и может развиться спустя 5–10 лет после перенесённой кори. Панэнцефалит приводит к поражению центральной нервной системы, сопровождается неврологическими нарушениями, снижением умственных способностей и в некоторых случаях может закончиться летальным исходом. В 2026 году зарегистрирован случай панэнцефалита у 11-летнего ребёнка, который перенёс корь в возрасте 9 месяцев, — рассказала Айнаш Губайдуллина.

По словам спикера, в областной инфекционной больнице для пациентов с корью предусмотрено 60 коек. На сегодняшний день лечение получают 34 пациента с корью, из них 28 детей и 6 взрослых.

Корь продолжает представлять серьёзную угрозу для здоровья, несмотря на распространённое мнение о ней как о «детской инфекции».

— Заболевание может протекать тяжело и приводить к опасным осложнениям, особенно у уязвимых групп населения. Корь способна вызывать ряд серьёзных последствий, включая пневмонию, тяжёлые ларинготрахеиты, отиты, а также энцефалит — воспаление головного мозга. В некоторых случаях заболевание может закончиться летальным исходом, — отметила заместитель главврача области.

По её словам, в зоне повышенного риска находятся дети первого года жизни, непривитые дети и взрослые, беременные женщины, а также люди с ослабленным иммунитетом. У этих категорий пациентов вероятность тяжёлого течения болезни значительно выше.

На сегодняшний день вакцинация остаётся единственным эффективным способом профилактики кори. Врачи призывают своевременно проходить иммунизацию, чтобы защитить себя и своих детей от потенциально опасного заболевания.

Напомним, четвертого февраля 2026 года в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что в области выявлено 29 подозрительных случаев кори в этом году, из них 25 подтверждены лабораторно. Девятого февраля в управлении здравоохранения сообщали, что в областную инфекционную больницу госпитализировали 57 человек с корью.