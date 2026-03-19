В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, на что обратить внимание перед оформлением кредита, чтобы избежать переплат и проблем с выплатами.

Оформление кредита — серьёзный финансовый шаг, который требует внимательности. Даже одна пропущенная деталь в договоре может обернуться лишними расходами и проблемами с выплатами.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка напомнили: перед подписанием займа важно тщательно изучить все условия и задать вопросы, если что-то остаётся непонятным.

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание:

1) Основные условия договора

В титульном листе указана вся базовая информация: сумма и срок кредита, процентная ставка, годовая эффективная ставка (ГЭСВ), способ погашения, а также возможные штрафы и пени.

2) Полная стоимость кредита

Важно оценить не только ежемесячный платёж, но и итоговую сумму, которую придётся вернуть. В неё входят комиссии, страховки и другие дополнительные расходы.

3) Способ погашения

Есть два основных варианта:

аннуитетный — равные платежи каждый месяц

дифференцированный — платежи постепенно уменьшаются

Выбор влияет на размер переплаты и нагрузку на бюджет.

4) Срок кредита

Чем дольше срок — тем больше переплата. Также стоит заранее уточнить условия досрочного погашения и наличие комиссий.

5) Штрафы и комиссии

Обязательно проверьте, какие санкции предусмотрены за просрочку и изменение условий договора.

6) Персональные данные

Убедитесь, что ваши данные указаны правильно, и ознакомьтесь с тем, как они будут использоваться.

7) Приложения к договору

График платежей и памятка — неотъемлемая часть договора. Их также нужно внимательно изучить.

Перед подписанием документа специалисты советуют задать все интересующие вопросы представителю финансовой организации и при необходимости обратиться за дополнительной консультацией.

— Помните, что выполнение обязательств по кредиту влияет на кредитную историю. Несвоевременные платежи могут привести к начислению штрафов, росту задолженности и ограничению доступа к финансовым услугам, — заключили в АРРФР РК.

Внимательное отношение к условиям кредита поможет избежать лишних расходов и сохранить финансовую стабильность.