Оформление кредита — серьёзный финансовый шаг, который требует внимательности. Даже одна пропущенная деталь в договоре может обернуться лишними расходами и проблемами с выплатами.
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка напомнили: перед подписанием займа важно тщательно изучить все условия и задать вопросы, если что-то остаётся непонятным.
Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание:
1) Основные условия договора
В титульном листе указана вся базовая информация: сумма и срок кредита, процентная ставка, годовая эффективная ставка (ГЭСВ), способ погашения, а также возможные штрафы и пени.
2) Полная стоимость кредита
Важно оценить не только ежемесячный платёж, но и итоговую сумму, которую придётся вернуть. В неё входят комиссии, страховки и другие дополнительные расходы.
3) Способ погашения
Есть два основных варианта:
аннуитетный — равные платежи каждый месяц
дифференцированный — платежи постепенно уменьшаются
Выбор влияет на размер переплаты и нагрузку на бюджет.
4) Срок кредита
Чем дольше срок — тем больше переплата. Также стоит заранее уточнить условия досрочного погашения и наличие комиссий.
5) Штрафы и комиссии
Обязательно проверьте, какие санкции предусмотрены за просрочку и изменение условий договора.
6) Персональные данные
Убедитесь, что ваши данные указаны правильно, и ознакомьтесь с тем, как они будут использоваться.
7) Приложения к договору
График платежей и памятка — неотъемлемая часть договора. Их также нужно внимательно изучить.
Перед подписанием документа специалисты советуют задать все интересующие вопросы представителю финансовой организации и при необходимости обратиться за дополнительной консультацией.
— Помните, что выполнение обязательств по кредиту влияет на кредитную историю. Несвоевременные платежи могут привести к начислению штрафов, росту задолженности и ограничению доступа к финансовым услугам, — заключили в АРРФР РК.
Внимательное отношение к условиям кредита поможет избежать лишних расходов и сохранить финансовую стабильность.