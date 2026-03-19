Вчерашний день принес новости, в которые поначалу отказывался верить каждый, кто виделся с руководителем МИА «КазТАГ» буквально накануне. За сутки история обросла пугающими подробностями, и первоначальная версия о «банальной уличной стычке», растиражированная анонимными Telegram-каналами, рассыпается на глазах. На смену ей приходит картина жестокого группового нападения, к которой теперь добавился абсолютный процессуальный произвол.



Человека с проломленным черепом изолировали от защиты. Прямо сейчас адвокаты Рена Керимова и Елена Жигаленок физически не могут найти своего подзащитного. В Департаменте полиции Алматы и районном управлении хранят глухое молчание. Известно лишь, что после жестокого избиения Асета Матаева увезли в больницу, но в какую именно – скрывают. Защитники дежурят в управлении, не имея ни малейшего представления о том, как пострадавший с тяжелейшими травмами головы пережил эту ночь.



"Скрывать местонахождение задержанного от его законных представителей – грубейшее нарушение всех мыслимых процессуальных норм. Полиция фактически изолировала человека, нуждающегося в сложной медицинской помощи", - говорят защитники.



Травмы, зафиксированные экспертизой, говорят сами за себя: у Матаева диагностированы открытая рана головы, перелом передней и нижней стенки лобной пазухи слева, гемосинус и ушибленная рана лобной области.



По информации защиты, в ходе спровоцированного конфликта группа из 5-6 человек напала на Асета и его друга Уалихана. В ход пошло тяжелое металлическое орудие – монтировка. Как справедливо отмечают адвокаты: резкое слово в словесной перепалке ни при каких обстоятельствах не дает права проламывать человеку голову железом.



Вместе с тем мы видим поразительную синхронность событий. На фоне тяжелейшего юридического прессинга и судов «КазТАГ» со структурами Freedom, абсолютно неконфликтный в обычной жизни человек внезапно становится жертвой группового избиения. Моментально в сеть сливается удобная версия о «хулиганстве» и «пьяном дебоше», где жертву пытаются выставить зачинщиком. А теперь, когда вскрылась правда о применении монтировки и переломах лица, система просто прячет пострадавшего.



Район Dostyk Plaza просматривается десятками камер наружного наблюдения. Восстановить реальную хронологию нападения и увидеть, кто именно наносил удары тяжелым орудием.



Elmedia будет следить за развитием событий.

Источник: Telegram-канал Elmedia.kz