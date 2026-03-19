Стоимость справок составляла от 5 до 10 тысяч тенге.

Сотрудники полиции Актюбинской области задержали медсестру при передаче поддельной медицинской справки в одной из клиник.

По данным полиции, женщина совместно со своей знакомой организовала схему изготовления и продажи фальшивых медицинских документов — справок форм №075 и №086, а также санитарных книжек. Клиенты получали документы без фактического прохождения осмотров и лабораторных исследований.

Стоимость поддельных справок составляла от 5 до 10 тысяч тенге. По предварительным данным, в схеме участвовали около 40 человек

В ходе обыска в рабочем кабинете задержанной изъяли поддельные печати с надписями: «Дерматолог», «Лаборатория», «Жарамды/Годен», «Реакция микропреципитации экспресс-методом» и «Анықтамалар үшін».

В настоящее время проводятся следственные действия.