По данным управления здравоохранения ЗКО, с начала года в областную инфекционную больницу госпитализировали 57 человек с корью. Из них 38 уже выписаны.

— В настоящее время в стационаре находятся 19 пациентов, в том числе 18 детей и один взрослый. Двое детей проходят лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, — сообщили в ведомстве.

Четвертого февраля в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что в области выявлено 29 подозрительных случаев кори в этом году, из них 25 подтверждены лабораторно. Заболевание зарегистрировано в Уральске — 16 случаев, а также один случай в Казталовском районе, и по четыре случая в Бурлинском и в районе Байтерек.