За аналогичный период прошлого года было всего два случая.

В Западно-Казахстанской области выявлено 29 подозрительных случаев кори в этом году, из них 25 подтверждены лабораторно. Заболевание зарегистрировано в Уральске — 16 случаев, а также один случай в Казталовском районе, и по четыре случая в Бурлинском и в районе Байтерек. Об этом сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Динара Жанабергенова.

— Большинство заболевших — дети до 14 лет (24 случая), а также двое младенцев до года. Два случая выявлены среди подростков 16–17 лет, один — у взрослого. По сравнению с прошлым годом число заболевших выросло на 23 случая, — отметила Динара Жанабергенова.

В департаменте пояснили, что корь — острое вирусное заболевание с высокой температурой, интоксикацией, насморком, воспалением глаз и поэтапной сыпью. Сначала она появляется на лице и шее, затем распространяется на тело и конечности. Отмечаются общая слабость, головная боль, снижение аппетита, нарушение сна.

Период высыпаний характеризуется появлением сыпи в виде розовых или красных пятен, склонных к слиянию:

в первый день элементы сыпи появляются за ушами, в волосистой части головы, на лице, шее и в верхней части грудной клетки;

на второй день сыпь распространяется на туловище и верхние конечности;

на третий день элементы сыпи появляются на нижних конечностях, при этом сыпь на лице бледнеет.

Источник инфекции — больной человек. Вирус передается воздушно-капельным путем и может сохраняться в помещении. Передача вируса осуществляется воздушно-капельным путем — через капли слюны при чихании, кашле и разговоре. С потоками воздуха вирус может распространяться на значительные расстояния. Заражение корью возможно при вдыхании воздуха в помещении, где ранее находился больной корью.

У непривитых людей заражение при контакте происходит почти в 100% случаев.

Корь опасна осложнениями, включая пневмонию, отит и энцефалит. После болезни иммунитет ослабляется на срок до двух месяцев, из-за чего дети чаще болеют ОРВИ.

Единственный надежный способ защиты — вакцинация по Национальному календарю прививок.