Как восстановить цвет чёрных вещей в домашних условиях — простые и доступные способы, которые помогут вернуть одежде насыщенный вид.

Чёрные вещи могут быстро терять насыщенность: становиться серыми и выглядеть поношенными. Но вернуть им цвет можно даже дома — без сложных средств.

Вот несколько рабочих способов:

1. Используйте средства для чёрных вещей

Самый простой вариант — специальные гели или порошки. Они помогают сохранить и освежить цвет.

Важно стирать при температуре 30–40°C, так как горячая вода вымывает пигмент.

2. Кофе или чай

Неожиданный, но эффективный способ. Заварите крепкий кофе или чай и добавьте при полоскании. Ткань слегка окрашивается и становится визуально темнее.

3. Соль или уксус

Эти средства помогают закрепить цвет и убрать тусклость.

Соль можно добавить в стирку (1–2 столовые ложки), уксус — при полоскании (около 100 мл).

4. Краска для ткани

Если вещь сильно выцвела, лучше использовать специальную краску. Это самый действенный способ вернуть насыщенный чёрный цвет.

Чего стоит избегать

Горячей воды, отбеливателей, сушки на солнце и стирки вместе с белыми вещами — всё это ускоряет выцветание.

Как сохранить цвет надолго

Выворачивайте одежду перед стиркой, используйте деликатный режим и по возможности стирайте вещи реже.

Иногда достаточно правильного ухода, чтобы чёрные вещи снова выглядели аккуратно и насыщенно.