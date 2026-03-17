Смартфон давно стал частью нашей жизни, но некоторым людям особенно сложно оторваться от экрана. Астрологи Mixnews считают, что дело может быть в знаке зодиака — есть те, кто чаще других проверяет сообщения и соцсети.

Близнецы

Близнецы обожают общение и информацию. Телефон для них — главный канал связи с миром. Мессенджеры, соцсети, новости — они хотят знать всё и сразу. Если ответа долго нет, Близнецы могут проверять чат снова и снова. Их любопытство буквально притягивает к экрану.

Лев

Львы любят внимание, а соцсети дают им возможность его получать. Лайки, просмотры сторис, комментарии — всё это для них важно. Телефон становится сценой, где можно сиять, поэтому они часто возвращаются к экрану, чтобы ничего не пропустить.

Весы

Весы ценят общение и гармонию в отношениях. Они постоянно на связи: переписываются, обсуждают планы, делятся новостями. Смартфон для них — инструмент поддержания контакта, поэтому они редко оставляют его без внимания.

Скорпион

Скорпионы могут не показывать свою зависимость от телефона, но следят за всем очень внимательно. Кто что выложил, кто онлайн, кто на кого подписался — всё это они держат под контролем. Проверяют телефон часто, но делают это незаметно.

Стрелец

Стрельцы любят свободу и новые впечатления. Телефон для них — источник идей, путешествий, общения и развлечений. Они легко «залипают» в контенте: планировали проверить что-то на минуту — а прошло уже полчаса.