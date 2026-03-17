Смартфон давно стал частью нашей жизни, но некоторым людям особенно сложно оторваться от экрана. Астрологи Mixnews считают, что дело может быть в знаке зодиака — есть те, кто чаще других проверяет сообщения и соцсети.

  • Близнецы
    Близнецы обожают общение и информацию. Телефон для них — главный канал связи с миром. Мессенджеры, соцсети, новости — они хотят знать всё и сразу. Если ответа долго нет, Близнецы могут проверять чат снова и снова. Их любопытство буквально притягивает к экрану.

  • Лев
    Львы любят внимание, а соцсети дают им возможность его получать. Лайки, просмотры сторис, комментарии — всё это для них важно. Телефон становится сценой, где можно сиять, поэтому они часто возвращаются к экрану, чтобы ничего не пропустить.

  • Весы
    Весы ценят общение и гармонию в отношениях. Они постоянно на связи: переписываются, обсуждают планы, делятся новостями. Смартфон для них — инструмент поддержания контакта, поэтому они редко оставляют его без внимания.

  • Скорпион
    Скорпионы могут не показывать свою зависимость от телефона, но следят за всем очень внимательно. Кто что выложил, кто онлайн, кто на кого подписался — всё это они держат под контролем. Проверяют телефон часто, но делают это незаметно.

  • Стрелец
    Стрельцы любят свободу и новые впечатления. Телефон для них — источник идей, путешествий, общения и развлечений. Они легко «залипают» в контенте: планировали проверить что-то на минуту — а прошло уже полчаса.

  • Рыбы
    Рыбы легко уходят в цифровой мир с головой. Видео, соцсети, переписки — всё это помогает им отвлечься и расслабиться. Иногда смартфон становится для них способом уйти в собственную реальность.