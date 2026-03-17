Организованная преступная группа занималась сбытом наркотиков через интернет.

В Актюбинской области вынесли приговор участникам организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков через интернет.

Как сообщили в прокуратуре региона, преступную сеть пресекли совместными усилиями сотрудники надзорного органа, департамента полиции и ДЭР. Схема сбыта была выстроена через мессенджер Telegram и функционировала по принципу бесконтактной торговли.

Заказы принимались дистанционно, а оплата осуществлялась через банковские карты дропперов, что позволяло участникам группы длительное время оставаться незамеченными.

В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемых в нескольких регионах страны — в Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях, а также в Астане. Всего задержаны шесть человек.

Из незаконного оборота изъяли более 10 килограммов психотропных веществ.

— По данному факту в сентябре прошлого года специальными прокурорами Актюбинской области было завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы по сбыту психотропных веществ по всей стране через интернет-магазин Qymyz shop. Благодаря скоординированной работе правоохранительных органов деятельность интернет-наркомагазина полностью пресечена и ликвидирована, — сообщили в прокуратуре.

По итогам расследования дело направили в суд.

16 марта специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области признал всех шестерых фигурантов виновными. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 17 лет.