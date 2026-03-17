Экс-супруга не может выйти на работу из-за двоих детей с инвалидностью.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области рассмотрели дело по иску матери двоих детей к их отцу о выплате алиментов на её содержание.

Женщина пояснила, что их дети 11 и 7 лет являются инвалидами детства с диагнозом «локализованная симптоматическая эпилепсия». Из-за постоянного ухода за ними она не может работать, поэтому попросила суд назначить ей алименты в размере 30 МРП.

Отец детей иск не признал. Он сообщил, что уже выплачивает 50% дохода на содержание детей и не может платить дополнительные алименты бывшей супруге.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. При принятии решения суд учёл, что мать действительно не может работать, поскольку ухаживает за детьми с инвалидностью и нуждается в финансовой помощи.

В итоге суд обязал отца выплачивать бывшей супруге алименты в размере 8 МРП. Решение суда вступило в законную силу.