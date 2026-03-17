В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области рассмотрели дело по иску матери двоих детей к их отцу о выплате алиментов на её содержание.
Женщина пояснила, что их дети 11 и 7 лет являются инвалидами детства с диагнозом «локализованная симптоматическая эпилепсия». Из-за постоянного ухода за ними она не может работать, поэтому попросила суд назначить ей алименты в размере 30 МРП.
Отец детей иск не признал. Он сообщил, что уже выплачивает 50% дохода на содержание детей и не может платить дополнительные алименты бывшей супруге.
Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. При принятии решения суд учёл, что мать действительно не может работать, поскольку ухаживает за детьми с инвалидностью и нуждается в финансовой помощи.
В итоге суд обязал отца выплачивать бывшей супруге алименты в размере 8 МРП. Решение суда вступило в законную силу.