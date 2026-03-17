Завтра в западных регионах Казахстана ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков.

По данным РГП «Казгидромет», 18 марта в Уральске прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит около −4…−6°C, днём — +2…+4°C.

В Атырау ожидается малооблачная погода без осадков. Температура ночью — около +2…+4°C, днём потеплеет до +12…+14°C.

В Актау синоптики прогнозируют переменную облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью составит +7…+9°C, днём — +12…+14°C.

В Актобе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит −3…−5°C, днём — +4…+6°C.

В целом, по информации синоптиков, в регионе сохранится спокойная погода без резких изменений, местами возможен туман и умеренный ветер.