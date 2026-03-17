В Казталовской районной больнице 3 марта скончался 12-летний Али Албеков. Родители обвиняют врачей в затягивании операции и отсутствии своевременной помощи, сообщает hronika.kz.

По словам отца мальчика Каната Ыдырысова, его сын с 2022 года состоял на учёте с язвой желудка.

— Три года мы лечили сына. Нас не устраивало лечение в районной больнице, поэтому возили его в частную клинику в городе. Утром второго марта он чувствовал себя хорошо: сходил в парикмахерскую, позавтракали вместе, потом пошёл в школу. Вечером, перед моей работой, я видел его в последний раз. Позже жена сообщила, что у него заболел живот, и они поехали в больницу. Я думал, поставят капельницу и отпустят домой, — рассказал мужчина.

Мать ребёнка Арайлым Хамзина сообщила, что сына доставили в больницу около 00:30.

— До трёх ночи у него брали анализы, делали рентген. Затем живот сильно вздулся. Я испугалась и сказала врачам. Поставили зонд, но лучше не стало. К шести утра нас перевели в хирургию. Всё это время состояние ухудшалось: он просил воды, перестал чувствовать ноги, задыхался, ему поставили трубку в нос. Я просила вызвать санавиацию, но мне говорили, что она уже в пути. В 7:00 сына забрали на операцию, сказали, что она срочная, и дали подписать документы. После этого я его больше не видела, — рассказала женщина.

По её словам, около 11 часов приехал врач из города.

— Я спросила, откуда он и как приехал. Он ответил, что на машине. Получается, меня обманули про санавиацию. Я слышала разговоры про нехватку крови, кислородный баллон, несколько раз звучало слово «аппендицит». Врачи говорили, что всё проходит хорошо. А ближе к 12 часам мне сообщили, что сын умер. Почему мне не сказали правду? Я бы успела позвать отца и сестру, чтобы попрощаться, — говорит мать.

Отец мальчика отметил, что точную причину смерти ему не назвали.

— Предварительно говорят об осложнении язвы и перитоните. Я в это не верю. У меня было такое же осложнение — меня прооперировали, и я выжил. Считаю, что операцию необоснованно затянули. Если бы вовремя вызвали санавиацию, ребёнка можно было спасти. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, но я намерен добиваться независимой проверки и нанять адвоката. Главврач и хирург должны уйти с должностей, — заявил он.

Главный врач Казталовской районной больницы Руслан Ахмеджанов дал свою версию произошедшего.

— Ребёнок был доставлен в тяжёлом состоянии. Дежурный врач провёл осмотр и взял анализы. Мы связались с коллегами из Уральска и получили разрешение на проведение операции на месте. Транспортировать его было нельзя — состояние могло ухудшиться в дороге. Санавиация была вызвана, однако это не обязательно вертолёт — ночью они не летают, врачи прибыли на автомобиле. Ночью ребёнку проводили лечение: ставили системы, вводили препараты. Операция началась в 7:30. При завершении вмешательства и наложении швов у ребёнка остановилось сердце. Проводились реанимационные мероприятия, — сообщил он.

По его словам, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти пациента.

В управлении здравоохранения области сообщили, что по факту смерти ребёнка проводится служебная проверка. Дополнительная информация будет озвучена после её завершения.

Семья мальчика, проживающая в селе Казталовка, просит помощи у неравнодушных. Родные собирают средства на услуги адвоката, чтобы добиться объективного расследования уголовного дела.