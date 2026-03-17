Избирательная кампания будет синхронизирована с масштабной законотворческой работой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что парламентские выборы в стране планируется провести до открытия новой сессии, сообщает пресс-служба Акорды.

Об этом глава государства сообщил на торжественном мероприятии, посвящённом принятию Конституции. По его словам, избирательная кампания будет синхронизирована с масштабной законотворческой работой.

— Законотворческий процесс будет синхронизирован с предстоящими парламентскими выборами, которые планируется провести до открытия новой сессии, — отметил президент.

Токаев подчеркнул, что в ближайшее время в парламент внесут ряд новых законопроектов.

— На рассмотрение парламента в ближайшее время будет внесено пять новых конституционных законов – о президенте, Курултае, Халық Кеңесі, а также статусе столицы и административно-территориальном устройстве страны. Потребуется системное редактирование ещё восьми конституционных законов и более 60 законов, включая основополагающие кодексы, — пояснил он.

Глава государства отметил, что Казахстану предстоит масштабная трансформация правовой и политической системы.

— К этому времени необходимо завершить подготовку соответствующей юридической базы. Тотальная трансформация правовой и политической сферы Казахстана продлится в течение всего этого и, возможно, следующего года, — заявил Токаев.

Президент также высказался о предстоящих изменениях в системе власти.

— Нам предстоит реформировать действующие и создать новые институты власти, структурно и кадрово обновить их. Новые конституционные принципы станут неотъемлемой частью нашего общего бытия на всех уровнях – правовом, экономическом, политическом, общественном, — подчеркнул он.

Кроме того, глава государства обратил внимание на масштаб стоящих перед страной задач.

— Хочу особо отметить: впереди много работы, мы только в начале большого пути всесторонней модернизации нашего государства, — сказал президент. — Этот путь в условиях колоссальной турбулентности, нестабильности мировой ситуации будет невероятно тернистым, с большим количеством преград и «подводных камней». Но дорогу, какой бы сложной она ни была, может осилить только идущий, — добавил он.

Президент призвал граждан к единству и ответственности.

— Мы должны достичь поставленных целей, мы обязаны победить! — подчеркнул Токаев.

Ранее глава государства подписал указ «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года», а также поздравил казахстанцев с принятием нового Основного закона.