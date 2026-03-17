Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с рядом заявлений после принятия новой Конституции на республиканском референдуме, сообщает пресс-служба Акорды.

В Акорде прошла торжественная церемония, в ходе которой глава государства подписал Основной закон страны, а также указ «О мерах по реализации Конституции Казахстана».

Поздравляя казахстанцев, президент подчеркнул историческое значение события.

— Конституция, принятая нашими гражданами, открывает новую веху в развитии Казахстана, — отметил он.

По словам Токаева, страна «только в начале большого пути», и впереди предстоит масштабная работа по реализации реформ, закреплённых в Основном законе.

Глава государства также заявил о своей ответственности за выполнение положений Конституции:

— Я как глава государства от имени всего нашего народа скрепил своей подписью Основной закон Казахстана. Также мною подписан Указ о мерах по реализации Конституции. 1 июля Народная Конституция официально вступит в силу. А День Конституции мы будем ежегодно отмечать 15 марта как государственный праздник на общенациональном уровне. Искренне поздравляю всех соотечественников с принятием Основного закона! — сказал он.

Отдельно президент обратился к молодёжи, выразив уверенность в их роли в будущем страны, а также поблагодарил жителей регионов за участие в референдуме и поддержку преобразований.

Референдум по новой Конституции прошёл 15 марта.