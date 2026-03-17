В социальных сетях распространилась информация о том, что 16 марта скончался чиновник из Шынгырлауского района, которого взяли под стражу по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки. В распространяемых данных говорится, что прощание с погибшим состоится 19 марта. Причина смерти — не сообщается.

Редакция «МГ» направила запрос в департамент полиции ЗКО с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ведомства будет опубликован после получения комментария. Иные подробности выясняются.

Напомним, случай произошёл в Шынгырлауском районе. По первоначальной информации, в полицию обратился отец пострадавшей девочки. Он рассказал, что 2 января мужчина обманом завлёк домой его несовершеннолетнюю дочь и надругался над ней. Тогда в пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили информацию и сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК «Изнасилование несовершеннолетней».

Позже стражи порядка сообщили, что в ходе расследования изучили переписку и другие материалы по делу и фактов насилия в отношении несовершеннолетней не установили. А сама 16-летняя девушка и её мать заявили, что претензий к подозреваемому не имеют, отметив, что отношения носили обоюдный характер.

Между тем отец пострадавшей сообщил, что данная информация не соответствует действительности, а в полиции дополнили, что расследование уголовного дела продолжается. 27 февраля в прокуратуре ЗКО сообщили, что подозреваемого задержали и водворили в ИВС.

Отметим, подозреваемый работал в одном из отделов акимата Шынгырлауского района. После поступления заявления его уволили.