Мужчина опроверг информацию о том, что семья отказалась от претензий.

Случай произошёл в Шынгырлауском районе. В полицию обратился отец пострадавшей девочки. Он рассказал, что 2 января мужчина обманом завлёк домой его несовершеннолетнюю дочь и надругался над ней. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК «Изнасилование несовершеннолетней».

Однако позже стражи порядка сообщили, что фактов насилия в отношении 16-летней девушки не установили, и она вместе с матерью отказалась от претензий

Между тем отец пострадавшей сообщил, что данная информация не соответствует действительности.

– Наша семья настаивает на привлечении виновного лица к уголовной ответственности и надеется на объективное расследование. Изначально давление было на нашу семью. Супругу и дочь допрашивали отдельно. Я так понимаю, что на них оказали давление, и им пришлось забрать заявление. Но мы ни в коем случае не отказываемся и будем добиваться справедливости. Да, он не последний человек в Шынгырлау. У нас есть все переписки, записи голосовых, где он пьяный угрожает нам, – рассказал мужчина.

Отметим, что подозреваемый работал в одном из отделов акимата Шынгырлауского района. После поступления заявления его уволили.