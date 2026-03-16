Из-за погрешности прибора предлагают ввести порог 0,3 промилле.

На сайте «Открытые НПА» опубликовали проект приказа «О некоторых вопросах оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья». В документе предлагают изменить правила определения алкогольного опьянения.

Сейчас нарушением считается любое значение выше нуля — даже 0,01 промилле. Врачи считают, что такие минимальные показатели могут появляться из-за особенностей организма (например, после кефира или кваса) или из-за погрешности прибора. Поэтому предлагается ввести порог 0,3 промилле.

Теперь человека не смогут признать пьяным только по результату алкотестера. Врач будет учитывать сразу несколько факторов: анализы, поведение человека и его реакции.

Если у задержанного нет с собой удостоверения личности, освидетельствование всё равно проведут. Личность установят другими доступными способами. Подростков будут проверять только в присутствии родителей или законных представителей.

Новые правила должны помочь избежать ситуаций, когда абсолютно трезвых людей лишают прав или штрафуют из-за ошибки приборов. Обсуждать проект будут до 27 марта.