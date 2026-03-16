Атырауда тұрмыстық зорлық-зомбылықтың кесірінен әйел адам жан тапсырды. Облыстық полиция департаментінің таратқан ақпарына сүйенсек, қанды оқиға туралы хабарлама 16 наурызда шамамен сағат 03.30-да келіп түскен.
Қазіргі таңда 62 жастағы күдікті қолға түсіп, полицияға бөліміне жеткізілген. Облыстық полиция департаменті мән-жай анықталуда деп хабарлады. Аталған дерек бойынша «Адам өлтіру» бабы бойынша қылмыстық іс тіркеліп, сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған.
Atyrauoil.official парақшасының таратқан ақпарына сүйенсек, марқұм №16 мектепте мұғалім болып жұмыс істеген екен.