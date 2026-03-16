Заместитель начальника ДЧС ЗКО Елдос Батталов сообщил, что 15 марта в общежитии на улице Хамида Чурина произошёл пожар. 40 человек, включая пятерых детей, смогли эвакуироваться самостоятельно.

При тушении огня спасатели обнаружили тело 57-летнего мужчины с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, пожар начался из-за курения в постели. Для ликвидации возгорания были задействованы 18 спасателей и 7 единиц техники.

С начала 2026 года в области произошло 123 пожара. В них погибли 9 человек, ещё двое получили травмы. По сравнению с прошлым годом пожаров стало на 14 больше, погибших — на 8, пострадавших — на одного человека больше.

Чаще всего пожары происходят из-за халатности людей и несоблюдения правил безопасности при курении — таких случаев зафиксировано уже 6. Ещё 3 пожара произошли из-за неправильной эксплуатации печей. Среди 9 погибших 7 находились в состоянии алкогольного опьянения.