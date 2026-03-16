В Западно-Казахстанской области 17 марта ожидается переменчивая весенняя погода.

По данным РГП «Казгидромет», 17 марта в Уральске прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 7–12 м/с. Ночью столбики термометров покажут −4…−6 °C, днём воздух прогреется до +5…+7 °C.

В Атырау ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит +3…+5 °C, днём — +12…+14 °C. Ветер южный или юго-западный 7–12 м/с.

В Актау прогнозируется облачная погода с прояснениями, возможны осадки в виде дождя. Ночью температура воздуха составит +5…+7 °C, днём потеплеет до +12…+14 °C. Ветер юго-восточный 9–14 м/с.

В Актобе ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ночью температура воздуха составит −3…−5 °C, днём — +3…+5 °C. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.

Синоптики отмечают, что март в западных регионах Казахстана остаётся переменчивым, поэтому возможны резкие колебания температуры и усиление ветра.