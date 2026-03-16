В 2026 году для обучения по программе «Болашак» предусмотрено 635 стипендий.

В Казахстане стартовал приём документов на участие в программах «Болашак» и «Научные стажировки». Об этом сообщили в АО «Центр международных программ».

Подать заявки на участие в программе «Болашак» можно с 16 марта по 16 октября через портал egov.kz. Приём документов на программу «Научные стажировки» продлится с 16 марта по 30 октября — подать заявку можно через портал egov.kz или в офисе Центра международных программ в Астане.

В 2026 году в программу «Болашак» внесён ряд изменений. В частности, введена новая категория «бакалавриат» для победителей и призёров (I–III места) международных олимпиад по общеобразовательным предметам и международных конкурсов научных проектов.

Кроме того, запущена целевая подготовка специалистов для атомной отрасли, а также выделена отдельная категория профессиональных стажировок по направлению «искусственный интеллект».

В 2026 году для обучения по программе «Болашак» предусмотрено 635 стипендий. Из них:

20 — по программе бакалавриата;

400 — по магистратуре;

50 — по докторантуре;

165 — по профессиональным стажировкам.

По программе «Научные стажировки» в 2026 году выделено 250 стипендий.

Государство покрывает расходы на обучение или стажировку, перелёт, медицинскую страховку, визовые сборы, учебные материалы, а также выплачивает участникам ежемесячную стипендию.