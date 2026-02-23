Полиция начала досудебное расследование.

Чудовищный случай произошёл в Шынгырлауском районе. По предварительной информации, в полицию обратился отец пострадавшей девочки. Он рассказал, что второго января мужчина обманом завлёк домой его несовершеннолетнюю дочь и надругался над ней.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили информацию и сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК «Изнасилование несовершеннолетней».

– Уголовное дело в настоящее время находится в производстве отдела полиции Шынгырлауского района и по нему проводятся следственные действия. Вопрос о применении меры пресечения «содержание под стражей» в отношении подозреваемого будет решен после проведения комплекса следственных действий по делу, - сообщили в ДП ЗКО.

В ведомстве подчеркнули, что дело находится на контроле руководства департамента полиции. Иную информацию в интересах следствия правоохранители раскрывать не стали.