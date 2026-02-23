Для самозанятых установлен лимит.

Krisha.kz поговорила с экспертом по налогам Дмитрием Казанцевым о том, как сдавать квартиру без открытия ИП — по режиму самозанятых.

Разбираем самые популярные вопросы читателей.

Если сдаю две квартиры, могу быть самозанятым?

Главное — не количество объектов, а доход. Для самозанятых установлен лимит — 1,3 миллиона тенге в месяц (300 МРП). Если сумма не превышена, можно работать в этом режиме без открытия ИП. Самозанятый платит 4% от дохода. Это не налоги в классическом понимании, а социальные платежи:

обязательные пенсионные взносы (ОПВ) — 1%;

обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) — 1%;

социальные отчисления — 1%;

взносы на обязательное медстрахование — 1%.

То есть самозанятый фактически платит взносы сам за себя, как это делает работодатель за сотрудника.

Нужно ли открывать спецсчёт?

Если вы сдаёте квартиру и принимаете оплату исключительно наличкой — нет, спецсчёт открывать не надо. Если арендатор платит наличными — спецсчёт не нужен. Чеки можно формировать через приложение E-Salyq Business. Если деньги поступают переводом на карту — спецсчёт обязателен.

Если сдаю квартиру и паркинг?

Здесь есть важное ограничение: режим самозанятых подходит только для сдачи жилой недвижимости. Если по документам объект считается нежилым, применять этот режим нельзя.

К нежилым относятся:

паркинг

гараж

кладовка

коммерческие помещения (магазины, аптеки, салоны красоты и т. д.).

Можно ли быть самозанятым, если я официально работаю?

Да, можно. Ограничение только одно — наличие действующего ИП. Если ИП открыто (даже приостановлено), сначала его нужно закрыть. Во всех остальных случаях, если вы наёмный сотрудник, учредитель компании или госслужащий, статус самозанятого допустим.

Если квартиру сдаёт пенсионер, нужно ли платить 4%?

Пенсионеры освобождены от уплаты социальных взносов — за них платежи уже делает государство. Поэтому они могут сдавать жильё без уплаты 4%, главное — не превышать лимит в 1,3 миллиона тенге в месяц.