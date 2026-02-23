Полицейские оценили работу камер и тревожных кнопок, а для учеников провели занятия по защите от интернет-мошенников с участием робота-гуманоида и служебной собаки.

Полицейские проверили безопасность в школах Актобе. Основное внимание уделили защите учеников и сотрудников, а также профилактике интернет-мошенничества.

В школы сотрудники полиции пришли вместе с интерактивным роботом-гуманоидом и служебной собакой. Для учеников провели занятия по безопасному поведению в интернете. Детям объяснили, как защитить личные данные и не попасться на уловки мошенников, а также разобрали распространённые схемы обмана. Школьники вместе с полицейскими обсуждали реальные ситуации и учились правильно реагировать на подозрительные сообщения и звонки.

Необычный формат занятий вызвал большой интерес у детей и сделал профилактические встречи более наглядными.

Также во время проверок полицейские оценили работу систем видеонаблюдения, тревожных кнопок и пропускного режима. С руководством школ провели инструктажи и дали рекомендации по усилению мер безопасности.