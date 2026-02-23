В Атырауском областном перинатальном центре родилась первая в 2026 году тройня. Три девочки появились на свет в семье 29-летней жительницы Макатского района.

В областном перинатальном центре Атырау родилась первая в 2026 году тройня. Радостное событие произошло в семье 29-летней жительницы Макатского района. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

На этот раз в семье появились сразу три девочки. Родители назвали новорождённых Кымбат, Сымбат и Каракат.

До этого супруги воспитывали одного сына и двух дочерей. После рождения тройни детей в семье стало шестеро.

Малышки родились с весом 1921 грамм, 2275 грамм и 2204 грамма, их рост составил 44–45 сантиметров. Сейчас состояние матери и новорождённых оценивается как хорошее.

Отмечается, что рождение тройни в Атырауской области происходит редко. В последний раз такой случай зарегистрировали в 2024 году.

Всего в 2025 году в Атырауской области родились 13 906 детей.