За три дня выявили 67 административных правонарушений, в том числе незаконную продажу алкоголя и появление людей в общественных местах в состоянии опьянения.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в Уральске прошли рейды по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений. В них участвовали сотрудники департамента полиции ЗКО и городского управления полиции.

Стражи порядка проверили 84 человека, состоящих на профилактическом учёте. Было выявлено четыре случая нарушения установленных ограничений.

За незаконную продажу алкогольной продукции к административной ответственности привлекли 34 предпринимателя. Нарушения обнаружили в 12 алкомаркетах, 19 магазинах, двух кафе и одном ночном клубе.

Кроме того, 33 человека привлекли к ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде. Всего за время рейдов зарегистрировали 67 административных правонарушений.

В центр временной адаптации и детоксикации доставили 26 человек, ещё одного поместили в приёмник-распределитель.

Помимо этого, полицейские проводили с жителями разъяснительные беседы по профилактике интернет-мошенничества.

В полиции отметили, что подобные профилактические рейды будут продолжены.