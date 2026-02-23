Несмотря на попытки регулирования, лекарства в Казахстане продолжают дорожать, что напрямую отражается на расходах населения.

В Казахстане зафиксирован резкий рост цен на лекарства. По данным аналитиков Energyprom.kz, в январе 2026 года фармацевтические изделия подорожали на 15,1% в годовом выражении. Это один из самых заметных скачков за последние годы.

Аналитики отмечают, что ускорение роста цен произошло после изменений в налоговом и фармацевтическом регулировании.

Что повлияло на стоимость

С 1 января 2026 года в стране вступили в силу обновлённые нормы Налогового кодекса. Теперь оптовые и розничные продавцы лекарств в коммерческом сегменте обязаны уплачивать НДС в размере 5% от установленной цены. С 2027 года ставка вырастет до 10%.

Исключение предусмотрено только для препаратов, поставляемых в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, системы ОСМС и для лечения орфанных заболеваний.

Кроме того, в августе 2025 года Министерство здравоохранения утвердило новый порядок формирования предельных цен на лекарства. Предполагалось, что документ позволит ограничить рост стоимости примерно 5 тысяч наименований препаратов.

Однако, как отмечают участники рынка, на практике регулирование вызвало перекосы.

— Заявленное регулятором снижение цен в диапазоне 15–30% на практике по ряду позиций достигло 60–90%. В некоторых случаях предельная оптовая цена устанавливалась ниже стоимости производителя, — заявил на профильном форуме председатель комитета по здравоохранению Европейской бизнес-ассоциации Казахстана Павел Хегай.

По мнению экспертов, такие условия могли повлиять на поставки отдельных препаратов и привести к пересмотру ценовой политики.

Как изменилась динамика

Если до августа 2025 года рост цен на медикаменты составлял в среднем 7–8% в год, то позже темпы ускорились до 9–15%. В январе текущего года показатель достиг 15,1%.

Таким образом, несмотря на попытки регулирования, лекарства в Казахстане продолжают дорожать, что напрямую отражается на расходах населения.

Источник: Energyprom.kz.