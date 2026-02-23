В регионе сохранится зимняя погода.

По данным РГП «Казгидромет», 24 февраля в Уральске ожидается ясная погода без осадков. Днём температура составит около –9 °C, ночью опустится до –18 °C.

В Атырау будет пасмурно, местами возможен слабый снег. Днём температура около –6…–8 °C, ночью –9…–10 °C. Ветер юго-восточный, слабый.

В Актау прогнозируют облачную погоду без осадков. Днём температура будет около –1 °C, ночью до –6 °C. Ветер умеренный, ощущение прохлады усилится.

В Актобе день будет ясным, температура около –11 °C, ночью похолодает до –18 °C. Осадков не прогнозируется.