Разбираемся, какие ипотечные программы работают в Уральске и во сколько обойдётся квартира за 15 миллионов тенге.

Цены на жильё в Уральске остаются высокими, и покупка квартиры без ипотеки для большинства семей невозможна. Мы посмотрели, какие программы сегодня реально работают и сколько придётся платить за квартиру стоимостью 15 миллионов тенге.

Отбасы банк (система жилищных сбережений)

На сайте банка есть ипотечный калькулятор. Если выбрать систему накоплений, схема такая: сначала вы копите деньги несколько лет, а потом получаете льготный заём по 3,5% годовых. К примеру, если в течение 14 лет откладывать по 30 000 тенге в месяц, то можно накопить примерно 7,6 миллиона тенге. После этого банк выдаст заём около 7,6 миллиона тенге на 23 года. Ежемесячный платёж будет примерно 40 000 тенге. Переплата — около 3,4 миллиона тенге. Квартиру можно купить как на первичном, так и на вторичном рынке.

Банк ЦентрКредит

У банка есть несколько ипотечных программ. Например, программа Jana:

· Возраст: от 21 до 68 лет

· Срок кредита: до 15 лет

· Можно купить первичное и вторичное жильё

Ставки:

· Фиксированная ставка: 21,4–22,1%

· ГЭСВ: 24,6–24,9%

· Есть временная сниженная ставка (если оформляется «Депозит-гарантия»)

Первоначальный взнос: 20% — при подтверждённом доходе и 50% — если доход подтверждается косвенно. Сумма кредита — до 100 миллионов тенге. В целом программы похожи между собой — отличаются в основном процентная ставка и условия по первоначальному взносу.

Freedom Bank

Здесь можно купить первичное жильё, вторичное, квартиры от партнёров банка. К примеру, квартира за 15 миллионов тенге, первоначальный взнос — 3 миллиона тенге (20%). Если взять на 20 лет (240 месяцев), ежемесячный платёж будет около 222 000–228 000 тенге. ГЭСВ — примерно 24,4%.

По программе «Каскадная ипотека» ставка растёт со временем. Чем больше срок — тем выше переплата. Пример на 12 млн тенге (240 месяцев):

· 1–36 месяц — платёж около 83 000 тенге

· 37–60 месяц — около 162 000 тенге

· 61–240 месяц — около 242 000 тенге

То есть сначала платёж меньше, потом становится значительно выше.

Евразийский банк

· Ставка — около 7%

· Срок — до 25 лет

· Первоначальный взнос — от 20%

· Сумма кредита — до 25 млн тенге (зависит от региона)

Altyn Bank

· Первоначальный взнос — от 20%

· Срок — до 20 лет

· Ставка — 22,3–22,5%

· ГЭСВ — 24,93–24,98%

Halyk Bank

Есть программа со ставкой 7% (ГЭСВ 7,2%). По условиям можно купить только первичное жильё, первоначальный взнос — 20%. У вас не должно быть в собственности жилья последние 18 месяцев. Не должно быть другой ипотечной задолженности. Такой кредит в банке выдаётся один раз. Правда, сейчас приём заявок по программе «7-20-25» временно закрыт.

Ипотека в Уральске возможна, но условия сильно отличаются. Если выбирать систему накоплений — это дольше, зато с низкой ставкой и меньшей переплатой. Рыночная ипотека позволяет купить квартиру сразу, но ежемесячная нагрузка и итоговая переплата будут значительно выше.