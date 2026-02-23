В документе будет размещён один вопрос.

Центральная комиссия референдума утвердила форму и содержание бюллетеня, который будут использовать на голосовании по проекту новой Конституции. Решение озвучили на заседании ЦИК.

Как сообщил член комиссии Михаил Бортник, в документе будет размещён один вопрос: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»

Голосующим предложат два варианта ответа на государственном и русском языках:

«Да, принимаю» — «Иә, қабылдаймын»

«Нет, не принимаю» — «Жоқ, қабылдамаймын»

Избирателю необходимо поставить отметку в пустом квадрате напротив выбранного варианта.

В ЦИК также сообщили, что при изготовлении бюллетеней предусмотрены меры защиты: предусмотрена защита с использованием полиграфических методов офсетной печати.

Кроме того, утверждены цветовое оформление, шрифт и другие технические параметры документа.

Референдум по вопросу принятия новой Конституции состоится 15 марта. Ожидается, что участие в голосовании смогут принять более 12 миллионов граждан страны.