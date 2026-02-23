Футбольный клуб «Атырау» выставили на приватизацию. Будущий инвестор должен сохранить команду, обеспечить её участие в чемпионате Казахстана и построить футбольную академию стоимостью не менее 1 млрд тенге.

Футбольный клуб «Атырау» выставили на торги. Стартовая цена за 100% долю участия в уставном капитале составляет 175 565 600 тенге, гарантийный взнос — 37 621 200 тенге. Торги начнутся 10 марта в 10:00. Соответствующий лот появился на сайте e-qazyna.kz.

Потенциальному инвестору предстоит не только выкупить клуб, но и выполнить ряд обязательств — от финансирования команды до строительства футбольной академии стоимостью не менее 1 млрд тенге.

Согласно условиям приватизации, новый владелец обязан сохранить рабочие места и профиль деятельности клуба, а также обеспечить его финансовую устойчивость. Покупатель должен ежегодно проводить независимый аудит финансовой отчётности и предоставлять подробные отчёты о деятельности клуба в управление по физической культуре и спорту Атырауской области.

Одним из ключевых требований является строительство футбольной академии. Инвестор должен за собственные средства возвести специализированный спортивный комплекс с открытыми и крытыми полями, медицинскими и восстановительными помещениями, тренерскими кабинетами и общежитием как минимум на 50 спортсменов. Стоимость проекта должна составить не менее 1 млрд тенге, а завершить строительство необходимо в течение трёх лет после заключения договора приватизации. Проектно-сметную документацию необходимо подготовить и пройти государственную экспертизу в течение года.

Кроме того, покупатель обязан финансировать участие клуба в чемпионате Казахстана по футболу. Основная команда должна выступать в Премьер-лиге, а в её составе должно быть не менее 25 профессиональных футболистов. Не менее 25 игроков также должны быть в составе команды второй лиги. Помимо этого, клуб обязан содержать профессиональную женскую команду численностью не менее 25 человек.

Инвестор должен обеспечить работу футбольного центра с детскими возрастными группами. В течение трёх лет планируется увеличить число воспитанников центра до тысячи человек, а при наличии инфраструктуры открыть филиалы в районах области.

Также новый владелец будет обязан проводить учебно-тренировочные сборы, обеспечивать футболистов медицинским обслуживанием, экипировкой, страхованием и питанием, а также поддерживать стадион и тренировочные базы в надлежащем состоянии.

Среди требований — сохранение исторического названия клуба, его цветов и эмблемы. Любые изменения должны согласовываться с уполномоченными органами.

Покупатель должен представить бизнес-план вместе с заявкой на участие в торгах и дополнительно разработать детальный план развития клуба и футбольной академии после заключения договора.

В случае невыполнения обязательств решения будут приниматься в соответствии с законодательством Казахстана.