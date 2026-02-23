Подозреваемые осуществляли хищение промышленных труб, принадлежащих субъекту квазигосударственного сектора.

В Жанаозене пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в хищении промышленных труб. К операции привлекли сотрудников спецподразделения быстрого реагирования (СОБР), сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области.

— 17 февраля 2026 года в Управление полиции города Жанаозен поступила оперативная информация о том, что с территории №1 Нефтегазодобывающего управления были вывезены бывшие в употреблении производственные трубы диаметром 720 мм и сданы в пункт приёма черного металла, — сообщили в полиции.

Уголовное дело зарегистрировали по факту кражи в крупном размере. Уже 19 февраля при координации прокуратуры Мангистауской области сотрудники криминальной полиции совместно с СОБР провели оперативно-розыскные мероприятия и пресекли деятельность предполагаемой группы.

— Установлено, что подозреваемые, используя подложные документы, осуществляли хищение промышленных труб диаметром 720 мм, принадлежащих субъекту квазигосударственного сектора, с последующей сдачей их в пункты приёма черного металла, — отметили в ведомстве.

Во время осмотра одного из пунктов приёма металла полицейские обнаружили и изъяли 24 трубы диаметром 720 мм. Имущество передано законному владельцу на ответственное хранение.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.