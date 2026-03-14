По данным Бюро национальной статистики, цены на новые квартиры в Казахстане продолжают расти, но темп замедлился. В феврале 2026 года по сравнению с январём рост составил 0,2%, за год — более 16%, а за 5 лет в некоторых регионах — почти 90%, сообщает krisha.kz.
Как изменились цены на новостройки за месяц
За февраль квартиры в новостройках подорожали в среднем по стране на 0,2%.
Наибольший рост зафиксирован:
в Кокшетау: +2,7%;
Атырау: +1,8%;
Семее: +1,6%.
В Астане квартиры от застройщиков за месяц подорожали на 0,1%, в Шымкенте — на 0,5%.
В каких городах цены стабильны
В Алматы цены на первичное жильё остались на уровне января. Также нет изменений за месяц ещё в девяти городах:
Актобе,
Жезказгане,
Кызылорде,
Усть-Каменогорске,
Павлодаре,
Петропавловске,
Талдыкоргане,
Таразе,
Туркестане.
Сколько стоит квадратный метр в новостройках
Средняя цена квадратного метра нового жилья в феврале составила 606 207 тенге.
Самые дорогие города:
Алматы — 719 605 тг/кв. м;
Астана — 716 295 тг/кв. м;
Атырау — 535 152 тг/кв. м;
Шымкент — 534 822 тг/кв. м;
Усть-Каменогорск — 530 773 тг/кв. м.
Самые доступные новостройки:
в Уральске — 326 259 тг/кв. м;
Актобе — 341 255 тг/кв. м;
Кокшетау — 350 712 тг/кв. м;
Кызылорде — 387 665 тг/кв. м;
Жезказгане — 397 692 тг/кв. м.
На сколько подорожали новостройки за год
За год (февраль 2025-го к февралю 2026-го) средний рост по стране составил 16,1%.
Лидер — Алматы. За год квартиры на первичке здесь стали дороже на 22%.
Также значительно подорожали новостройки за год:
в Актобе: +18,4%;
Астане: +18,1%;
Конаеве: +17,1%;
Павлодаре: +16,1%.
Наименьший рост за год
Нет изменений за год в двух городах: Жезказгане и Петропавловске.
Минимальный:
в Караганде: +3,1%;
Семее: +3,5%;
Кокшетау: +5,2%.
Как изменились цены за 5 лет
С декабря 2020-го по февраль 2026 года новостройки подорожали в среднем на 70,5%.
Лидеры роста:
Актобе — 89,1%;
Астана — 87%;
Павлодар — 76,5%;
Актау — 76,1%;
Костанай — 74,9%.
В Алматы за 5 лет цены выросли на 69,8%, в Шымкенте — на 53%.