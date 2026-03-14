Цены на новые квартиры продолжают расти.

По данным Бюро национальной статистики, цены на новые квартиры в Казахстане продолжают расти, но темп замедлился. В феврале 2026 года по сравнению с январём рост составил 0,2%, за год — более 16%, а за 5 лет в некоторых регионах — почти 90%, сообщает krisha.kz.

Как изменились цены на новостройки за месяц

За февраль квартиры в новостройках подорожали в среднем по стране на 0,2%.

Наибольший рост зафиксирован:

в Кокшетау: +2,7%;

Атырау: +1,8%;

Семее: +1,6%.

В Астане квартиры от застройщиков за месяц подорожали на 0,1%, в Шымкенте — на 0,5%.

В каких городах цены стабильны

В Алматы цены на первичное жильё остались на уровне января. Также нет изменений за месяц ещё в девяти городах:

Актобе,

Жезказгане,

Кызылорде,

Усть-Каменогорске,

Павлодаре,

Петропавловске,

Талдыкоргане,

Таразе,

Туркестане.

Сколько стоит квадратный метр в новостройках

Средняя цена квадратного метра нового жилья в феврале составила 606 207 тенге.

Самые дорогие города:

Алматы — 719 605 тг/кв. м;

Астана — 716 295 тг/кв. м;

Атырау — 535 152 тг/кв. м;

Шымкент — 534 822 тг/кв. м;

Усть-Каменогорск — 530 773 тг/кв. м.

Самые доступные новостройки:

в Уральске — 326 259 тг/кв. м;

Актобе — 341 255 тг/кв. м;

Кокшетау — 350 712 тг/кв. м;

Кызылорде — 387 665 тг/кв. м;

Жезказгане — 397 692 тг/кв. м.

На сколько подорожали новостройки за год

За год (февраль 2025-го к февралю 2026-го) средний рост по стране составил 16,1%.

Лидер — Алматы. За год квартиры на первичке здесь стали дороже на 22%.

Также значительно подорожали новостройки за год:

в Актобе: +18,4%;

Астане: +18,1%;

Конаеве: +17,1%;

Павлодаре: +16,1%.

Наименьший рост за год

Нет изменений за год в двух городах: Жезказгане и Петропавловске.

Минимальный:

в Караганде: +3,1%;

Семее: +3,5%;

Кокшетау: +5,2%.

Как изменились цены за 5 лет

С декабря 2020-го по февраль 2026 года новостройки подорожали в среднем на 70,5%.

Лидеры роста:

Актобе — 89,1%;

Астана — 87%;

Павлодар — 76,5%;

Актау — 76,1%;

Костанай — 74,9%.

В Алматы за 5 лет цены выросли на 69,8%, в Шымкенте — на 53%.