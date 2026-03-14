Сегодня, 14 марта, аким области Нариман Турегалиев побывал в доме семьи Беккалиевых и поздравил членов дружной и сплочённой семьи с праздником Амал, сообщает пресс-служба акима ЗКО.

Главой рода является Асия Мукатова — уроженка Бокейординского района. Сама она, а также её супруг Кайыргали Беккалиев, ушедший из жизни 15 лет назад, всю сознательную жизнь посвятили честному труду. Глава семьи начинал простым трактористом и бригадиром, позже занимался животноводством. За вклад в развитие сельского хозяйства он неоднократно награждался. Асия Мукатова до выхода на пенсию работала на автозаправочной станции. В 1959 году они создали семью и воспитали четырёх сыновей и четырёх дочерей. Их дети, получившие в семье достойное воспитание, сегодня плодотворно трудятся в сферах государственной службы, медицины, образования, сельского хозяйства и в частных компаниях.

86-летняя бабушка занимается рукоделием — вяжет и шьёт. Сегодня она радуется 15 внукам и 13 правнукам. Навестив уважаемую мать большого семейства в день Көрісу, глава региона пожелал ей крепкого здоровья и благополучия.

— Вы обрели счастье в честном труде и достойном потомстве. Вместе с господином Кайыргали вы воспитали нравственных сыновей и дочерей, украсили свой жизненный путь примером. Такие семьи — гордость нашего региона и опора нашего государства. Пусть мы будем здоровы после праздника и благополучны весь год, — сказал Нариман Турегалиев.

Асия Бактыгалиевна от имени всей семьи выразила благодарность за оказанное внимание. Мать-героиня пожелала народу благополучия и целостности земли, дала своё благословение.