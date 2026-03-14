По данным аналитиков Data Hub, с начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 1,95 миллиона административных правонарушений на транспорте и в дорожном хозяйстве. Это на 12% меньше, чем за январь–февраль прошлого года. Обычно число таких нарушений, наоборот, растёт. Например, год назад за тот же период рост составлял 52%, а двумя годами ранее — 49%.

В целом за последние десять лет количество зарегистрированных транспортных правонарушений увеличивалось в среднем на 21% в год. Одной из причин этого стало расширение систем автоматической видеофиксации нарушений ПДД.

Например, в 2025 году камеры зафиксировали 11,1 миллиона нарушений, что на 85% больше, чем в 2023 году.

При этом аналитики отмечают, что снизилось число далеко не всех нарушений. Из 75 статей, входящих в главу КоАП РК, основное снижение в январе–феврале связано всего с двумя статьями.

· По статье 601 (несоблюдение требований дорожных знаков или разметки) количество нарушений сократилось почти в три раза — до 297,2 тыс.

· По статье 599 (проезд на красный сигнал светофора) показатель снизился вдвое — до 52 тыс.

Резкое падение связывают с менее активным использованием камер видеофиксации, так как более 75% нарушений по этим статьям выявляются именно автоматически. Примечательно, что год назад, наоборот, количество таких нарушений резко выросло.

В то же время по большинству других статей фиксируется рост. Например:

· По статье 592 (превышение скорости) количество нарушений выросло на 30% — до 844 тыс.

· По статье 597 (неправильная остановка или стоянка) — на 39%, до 159,3 тыс.

Как и прежде, на эту динамику во многом влияет использование систем видеонаблюдения на дорогах.