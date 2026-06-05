МВД совместно с Минобороны запустило масштабную летне-осеннюю операцию по уничтожению наркоплантаций и ликвидации каналов наркотрафика.

Министерство внутренних дел РК запустило ежегодную широкомасштабную операцию "Қарасора-2026", направленную на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, сообщает Polisia.kz. Это традиционное оперативно-профилактическое мероприятие проводится в летне-осенний период для реализации принципа "Закон и порядок", а также пресечения любых видов наркопреступности в стране.

Главная цель спецоперации в этом году - обнаружение и уничтожение незаконных посевов и дикорастущих очагов конопли, ликвидация скрытых наркоплантаций, разгром преступных группировок и полное перекрытие каналов наркотрафика.

Дроны, вертолеты и армия: как будут искать нарушителей

На официальном открытии ОПМ "Қарасора-2026" руководство МВД поставило перед подразделениями жесткие задачи. Особое внимание поручено уделить блокированию производства синтетических наркотиков и выявлению мест хранения запрещенных веществ.

Для достижения максимального эффекта к операции привлечены серьезные ресурсы. В рейдах и оперативно-розыскных мероприятиях задействованы силы:

Министерства внутренних дел;

Министерства обороны;

Местных акиматов.

В планах ведомств - проведение регулярной воздушной разведки, масштабные проверки сельскохозяйственных угодий и непрерывный мониторинг подозрительных территорий с использованием современных цифровых решений.

Уголовная ответственность и призыв к гражданам

В МВД напоминают, что за незаконное культивирование наркосодержащих растений, а также за производство, хранение, транспортировку и сбыт любых наркотических средств законодательством Казахстана предусмотрена строгая уголовная ответственность.

Полицейские призывают казахстанцев проявить активную гражданскую позицию. Если вам известно о местах выращивания конопли, деятельности подпольных нарколабораторий или точках сбыта наркотиков, стражи порядка просят незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы. Спецоперация "Қарасора-2026" призвана стать ключевым этапом в обеспечении общественной безопасности по всей республике.