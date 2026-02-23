Певица Клава Кока поделилась закулисьем съёмок нового клипа в Казахстане, рассказав о пустынных локациях, холодном ветре и неожиданных трудностях в пути.

Российская певица и блогер Клава Кока (Клавдия Высокова) сняла новый клип в Казахстане и показала закулисье съёмок. По словам артистки, поездка оказалась насыщенной и полной неожиданностей.

Судя по кадрам, съёмки проходили в пустынной местности Мангистауской области. В видео Клава отметила, что для нужного кадра команде требовалось дерево, однако в выбранной локации их практически нет.

– Но наши суперказахи сказали: «Будут»... Эти ребята могут решить любой вопрос, – поделилась артистка.

Певица добавила, что команду встретили очень тепло, однако погодные условия внесли свои коррективы. Во время съёмок поднялся холодный пронизывающий ветер.

Клава призналась, что практически не чувствовала рук и ушей. А когда группа уже покидала площадку, автомобили застряли в песке. Тем не менее всё завершилось благополучно — команде удалось выбраться, хоть и уже затемно.

Также за время поездки певица решила немного познакомиться с казахским языком и выучила несколько фраз. Среди них — «Қайдасыңдар» («Где вы?») и «Байланыста» («На связи»), которые она с улыбкой произнесла на камеру.

– Съёмки в Казахстане, ч.1. И это только первый день нашей фантастической поездки! В следующих видео покажу невероятные красоты, ради которых мы приехали! Клип «Сто шагов назад» выйдет в пятницу вместе с треком, – написала Клава Кока.

Стоит отметить, что природные ландшафты Казахстана всё чаще становятся площадкой для съёмок. Ранее сообщалось, что в Мангистауской области планируется реализация крупного международного кинопроекта с участием Джеки Чана.