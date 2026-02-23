Женщина находится в реанимации.

Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, с начала года в больницы области с обморожениями поступили 24 человека. Больше всего случаев зарегистрировано в Жанибекском, Казталовском и Акжайыкском районах. Семеро пациентов были госпитализированы с тяжёлыми формами обморожения. К сожалению, именно такие случаи встречаются всё чаще.

— Жительница поселка РТС получила обморожение обеих стоп из-за неисправной печи в доме. Сейчас она находится в реанимации из-за сопутствующей сердечной патологии и готовится к операции по ампутации стоп, — пояснили в ведомстве.

Среди пациентов — люди с разными судьбами. По данным облздрава, один мужчина заблудился и замёрз в степи в Акжайыкском районе. Врачам пришлось ампутировать ему обе кисти и нижние конечности. Сейчас его выписали домой.

Ещё один пациент без определённого места жительства поступил с обморожением обеих стоп и сопутствующим туберкулёзом лёгких. Несмотря на усилия врачей, он скончался в реанимации.

Горожанин, который ремонтировал машину на морозе, получил обморожение обеих кистей — его удалось выписать без операции.

Другой житель города уснул на улице в состоянии алкогольного опьянения и получил тяжёлые обморожения стоп и кистей. В результате ему ампутировали обе кисти.

Ещё один мужчина без определённого места жительства также уснул на улице в нетрезвом состоянии. У него диагностировано обморожение стоп и кистей, сейчас он готовится к ампутации обеих стоп.

Есть случаи, когда людям удаётся помочь без хирургического вмешательства. Так, один горожанин потерял сознание на улице на фоне высокого артериального давления и получил обморожение, но был выписан домой без операции.

По наблюдениям медиков, чаще всего в больницы с обморожениями попадают мужчины старше 50 лет, нередко — лица без определённого места жительства и люди, ведущие асоциальный образ жизни. Во многих случаях причиной становится употребление алкоголя.

Для сравнения: в 2025 году было зарегистрировано 12 случаев обморожений. В этом году отмечается рост тяжёлых форм, что специалисты связывают прежде всего с суровыми погодными условиями и сильными морозами.

Медицинские работники в период холодов рекомендуют тепло одеваться, по возможности избегать дальних поездок на автомобиле в сильные морозы и сокращать время пребывания на улице.

При первых признаках обморожения необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью — лучше в первые же сутки. До обращения к врачу дома можно аккуратно согревать поражённые участки сухими тёплыми компрессами, но не откладывать визит в медицинское учреждение.