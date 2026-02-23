Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Из Турции экстрадирован гражданин Казахстана, которого подозревают в серийном мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

По информации ведомства, сотрудники Генпрокуратуры совместно с Интерполом МВД при содействии Посольства Казахстана в Турции организовали экстрадицию мужчины из Антальи.

— По данным следствия, в 2019-2020 годах подозреваемый путем обмана завладел денежными средствами и земельными участками 4 потерпевших — жителей Шымкента, причинив им в совокупности ущерб на общую сумму около 95 млн тенге. Похитив денежные средства потерпевших, желая избежать установленной законом ответственности, злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск, — рассказали в Генпрокуратуре.

После того как мужчину задержали на территории Турции, по запросу казахстанской стороны его экстрадировали на родину.

В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор.

Согласно уголовному законодательству, за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.