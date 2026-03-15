Предпринимателя оштрафовали.

При акимате Западно-Казахстанская область действует Региональная комиссия по расследованию посреднических схем.

Основная задача комиссии — выявление посреднических компаний, поставляющих социально значимые продовольственные товары в торговые сети с превышением установленной 15-процентной торговой надбавки, а также определение непродуктивных посредников в цепочке поставок.

В состав комиссии входят государственные органы, в том числе департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО.

— 26 февраля состоялось очередное заседание комиссии. В ходе заседания была заслушана информация руководителя департамента. По результатам анализа электронных счетов-фактур в деятельности двух субъектов предпринимательства выявлены факты поставок в торговые сети и «магазины у дома» социально значимых продовольственных товаров — сливочного масла и куриных бедер — с торговой надбавкой 30% и 23% соответственно. Установлено, что куриная продукция произведена местной компанией, — сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО.

Сообщается, что по данным фактам субъекты предпринимательства привлечены к адмответственности с наложением штрафов.

По итогам заседания комиссии местному производителю рекомендовано поставлять продукцию в торговые сети напрямую, без посредников, в целях стабилизации цен.

Также в ЗКО поставщик продавал масло для детсадов вдвое дороже закупки.