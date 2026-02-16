Покупали по 900 — продавали по 2240.

Департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО возбудил административное дело за нарушение законодательства о регулировании торговой деятельности, сообщили в Instagram bko__stkkd.

Предприниматель по договорам через портал госзакупок поставлял товары в государственные учреждения области, включая социально значимые продукты.

— Проверка электронных счетов-фактур показала, что в ноябре – декабре 2025 года предприниматель поставлял в ясли-сады Уральска сливочное масло (72,5%, 180 грамм). Его закупочная цена составляла 900 тенге, цена реализации — 2240 тенге, — сообщили в департаменте.

Согласно статье 9 закона РК «О регулировании торговой деятельности», торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары не должна превышать 15% от отпускной или закупочной цены.

Фактически при допустимых 15% поставщик применил надбавку 148,8%, что является нарушением закона.