В переписке через мессенджеры злоумышленники использовали вымышленные данные и убедили женщину перевести деньги.

В Астане двоих мужчин осудили за мошенничество при продаже автомобиля через интернет, сообщает прокуратура города.

По данным надзорного органа, злоумышленники представлялись посредниками по доставке машины из-за рубежа. В переписке через мессенджеры они использовали вымышленные данные и убедили женщину перевести почти 16 млн тенге — якобы для оплаты автомобиля и сопутствующих расходов.

После получения денег потерпевшая не получила ни транспортное средство, ни возврат средств.

Суд признал мужчин виновными. Один из них приговорён к 5 годам лишения свободы, второй — к 6 годам 8 месяцам.

Гражданский иск потерпевшей о возмещении причинённого ущерба удовлетворён.

В прокуратуре напомнили, что за мошенничество законом предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.