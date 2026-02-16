Полиция усилила контроль над ночными заведениями города.

В Уральске полиция провела рейды по ночным клубам. Проверки прошли с участием оперативников и бойцов спецподразделения.

Во время рейдов стражи порядка проверили более 56 человек и работу охраны заведений. В итоге выявили несколько административных нарушений.

Отдельное внимание уделили молодым посетителям. В клубах обнаружили 11 человек младше 21 года. Пятеро из них, по данным медосвидетельствования, были в состоянии лёгкого алкогольного опьянения. Они рассказали, что купили спиртное прямо в заведении.

У сотрудников охраны изъяли два ножа, электрошокер и перцовый баллончик.

В одном из клубов полицейские забрали девять кальянов. В туалете другого заведения нашли электронные сигареты и зип-пакет с белым порошком. Вещество направлено на экспертизу.

Начальник городского управления полиции Нурлан Бисенов сообщил, что такие проверки будут продолжаться.

Проверки коснулись и тех заведений, на которые ранее жаловались жители. По всем выявленным фактам материалы направлены для принятия процессуального решения.