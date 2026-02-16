В Западно-Казахстанской области проверили готовность дорог к весеннему паводку 2026 года.

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО, в 2024 году во время крупного наводнения повреждения получили 140 участков автодорог. После этого из резерва местного бюджета направили 937,9 млн тенге на 23 проекта. Работы провели на 44 участках: на 10 установили водопропускные трубы, на 34 сделали текущий ремонт. В Теректинском районе построили 5 труб, в районе Бәйтерек — ещё 5.

В 2025 году подготовили 24 проекта на капитальный ремонт 60 водопропускных труб общей стоимостью 1,9 млрд тенге. На строительство 23 труб выделили 594,4 млн тенге.

Работы прошли в Теректинском и Шынгырлауском районах и на автодороге областного значения «Аңқаты – Сарыөмір». Также в Теректинском районе по две трубы установили на подъездах к сёлам Дуана и Рыбцех.

– Однако из-за позднего финансирования подрядчик не успел завершить всё запланированное. В этом году установят ещё шесть труб: одну — на подъезде к селу Сатымшеген, две — к селу Қандық, одну — к селу Қумақсай и две — к селу Тонкерис. Подрядная организация ТОО «АСФА» уже подготовила строительные материалы, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Шынгырлауском и Каратобинском районах разработали проекты строительства трёх мостов — через реки Калдыгайты, Жаксыбай и Утва. Документация прошла госэкспертизу. Сейчас объекты предлагают включить в перечень особо важных проектов.

Параллельно шли работы на дорогах республиканского и областного значения. На трассах республиканского значения построили 7 мостов и 96 водопропускных труб, на областных — 1 мост и 43 трубы.

По поручению акима области в январе 2026 года дополнительно обследовали дороги в Теректинском, Каратобинском, Чингирлауском и Бурлинском районах. В проверках участвовали представители районных отделов ЖКХ, акимы сельских округов и сотрудники служб ЧС.

На потенциально опасных участках поручено организовать круглосуточное дежурство во время паводка, заранее завезти мешки и инертные материалы, а также подготовить тяжёлую технику — погрузчики и самосвалы.