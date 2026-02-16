Женщина выяснила, что заплесневелый хлеб она принесла из дома.

Сегодня утром в редакцию «МГ» обратилась беременная женщина. Она сообщила, что находится в отделении пульмонологии детской многопрофильной больницы вместе с ребёнком. Сначала она сообщила, что уже три дня им выдают хлеб с плесенью. Позже женщина снова написала в редакцию и уточнила, что поспешила с выводами. После проверки она выяснила, что заплесневелый хлеб она принесла из дома.

— Я поспешила с выводами и приношу искренние извинения администрации и сотрудникам больницы за недоразумение. Понимаю, что моя публикация могла ввести людей в заблуждение, — написала она.

Между тем, в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что хлеб в больницу поставляет крестьянское хозяйство «Чернояров». Продукцию привозят ежедневно до 11:00. При приёмке её проверяют выборочно — оценивают внешний вид, запах и структуру. Каждый день в больницу поступает 80–85 буханок.

— В связи с обращением матери пациента была организована дополнительная проверка. По её результатам поставщику оформлены соответствующие документы о соблюдении требований к качеству, а также проведена разъяснительная работа. По итогам проведённого опроса жалоб на питание не зарегистрировано. Состояние матери и ребёнка стабильное, признаков, вызывающих обеспокоенность по состоянию здоровья, не выявлено, — сказано в сообщении.

Сейчас в пульмонологическом отделении вместе с детьми находятся 80 сопровождающих взрослых. Ситуация остаётся на контроле управления.