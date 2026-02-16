По словам родительницы, такой хлеб пациентам дают третий день подряд.

В редакцию «МГ» обратилась женщина, которая сейчас лежит в отделении пульмонологии в детской многопрофильной больнице с ребенком. По её словам, три дня их кормят хлебом с плесенью. Когда она обратилась к сотрудникам больницы, ей ответили, что такой хлеб им привозят. По словам женщины, которая, кстати, беременна, после такого ужина у неё была диарея.

— Я посмотрела все куски, они тоже оказались в плесени. Я сама нахожусь в положении и теперь переживаю за ребенка. Сегодня третий день такой хлеб приносят. На жалобу отвечают, что им такой привозят, они его и подают. Сегодня (16 февраля —прим. автора) снова такой принесли. Знают, что испорченный продукт, но всё равно дают его детям. Разве так можно? — говорит пациентка.

Редакция обратилась в пресс-службу управления здравоохранения ЗКО, где пообещали предоставить информацию позже.