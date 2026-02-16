Такая сумма была выделена бизнесменам в рамках госпрограмм.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов провёл встречу с представителями малого и среднего бизнеса региона, где также приняли участие прокурор Атырауской области Мадияр Басшыбаев, акимы районов, руководители профильных управлений и государственных структур, а также представители Палаты предпринимателей.

— Принимаются меры по снижению административных барьеров, обеспечению доступа к финансированию и сопровождению инвестиционных проектов. В результате отмечается положительная динамика показателей в сфере МСБ, — подчеркнул Серик Шапкенов.

В ходе заседания стало известно, что в 2025 году в рамках действующих государственных программ финансовую поддержку получили предприниматели на общую сумму 64,1 миллиарда тенге.

Встреча прошла в формате открытого микрофона. Там же была рассмотрена ситуация жительницы Кульсары, получившей государственный грант в размере 1,5 миллиона тенге. В бизнес-плане была указана одна версия оборудования, однако за время закупки техника подорожала, и предпринимательнице пришлось приобрести другую модель.

Во время проверки это несоответствие было выявлено, после чего уполномоченный орган потребовал вернуть средства гранта. Аким области отметил необходимость объективной оценки подобных случаев с учётом факта целевого использования средств.

Глава региона подчеркнул, что оборудование приобретено и имеются подтверждающие документы, поэтому речь не идёт о нецелевом использовании средств. Он поручил соответствующему управлению совместно с прокуратурой детально рассмотреть ситуацию и проработать возможность заключения медиативного соглашения.

Кроме того, предприниматели подняли ряд актуальных вопросов, касающихся выделения земельных участков, получения субсидий, организации школьного питания, состояния каналов и обеспечения стабильного водоснабжения для крестьянских хозяйств.

Все обращения внесены в протокол, сформирован график их поэтапного решения. Часть вопросов получила разъяснения непосредственно в ходе встречи.