Квартиры продаются по-разному: одни находят покупателя быстро, другие месяцами стоят без интереса, особенно это заметно в момент продажи. Об этом важно помнить и тем, кто покупает жильё для перепродажи. Ошибка в выборе может надолго заморозить деньги.

Чтобы избежать таких ловушек, Krisha.kz узнала у экспертов, какие квартиры продаются хуже всего и почему их покупка часто оказывается инвестиционно неудачным решением.

1. Квартиры без ремонта

Покупатели всё чаще выбирают готовые варианты: с современным ремонтом и минимальными вложениями после покупки. Причины — старые трубы, проводка, окна, двери. За всё придётся платить после сделки.

— Покупатели стали гораздо рациональнее: они оценивают не только цену квартиры, но и будущие вложения в ремонт. Даже в хорошем районе жильё без обновления продаётся дольше — спрос смещается к новым домам или к вторичке с уже готовым ремонтом. Если не хочется, чтобы квартира зависла в продаже, есть два пути: привести её в базовый порядок или сразу корректно заложить дисконт в цену. Покупатель должен понимать, что его будущие расходы учтены, — Наталья Калмыкова, АН SWEET HOME.

2. Старый жилой фонд

В Казахстане примерно каждая третья сделка проходит через ипотеку. Без неё круг покупателей резко сужается. Уже сейчас банки не кредитуют каркасно-камышитовые, саманные, деревянные дома и жильё старше 60 лет.

Если планируете перепродажу через несколько лет, учитывайте год постройки и материал дома: низкая ликвидность может обернуться проблемами при продаже, даже если цена сегодня кажется выгодной.

3. Проблемы с документами

Ошибки или несоответствия в документах могут тормозить продажу.

Нужно проверить:

Правоустанавливающий документ (договор купли-продажи, свидетельство о наследстве, дарение, решение суда и др.).

Технический/кадастровый паспорт.

Данные должны совпадать с фактическим состоянием квартиры и собственником. Квартира не должна быть в залоге или аресте, а судебные споры делают сделку невозможной.

Поэтому приводите документы в порядок заранее, иначе продажа затянется.

4. Неузаконенные перепланировки

Любые изменения должны быть отражены в техпаспорте. Если стены перенесены, а документов нет, банк ипотеку не даст, и треть покупателей автоматически исчезает.

Даже узаконенные перепланировки некоторые банки рассматривают настороженно. Всё это лучше выяснять заранее.

5. Неудобная планировка

Большая площадь квартиры не гарантирует быструю сделку. Покупатели охотнее берут не большие квартиры, а с более полезной площадью.

Проблемные квартиры: