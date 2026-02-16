В областной детской больнице прооперировали ребёнка с редким диагнозом.

В многопрофильной областной детской больнице прооперировали трёхлетнего ребёнка с редким диагнозом — краниосиностоз, скафоцефалия. Операция длилась около трёх часов и прошла успешно.

Краниосиностоз — это не просто особенность формы головы. При этом заболевании один из швов черепа закрывается раньше времени. Из-за этого кости черепа не могут расти в нормальном направлении. В данном случае речь шла о преждевременном закрытии сагиттального шва.

Главная цель врачей — не только восстановить анатомически правильную форму черепа, но и создать условия для полноценного роста и развития мозга.

Как отмечают специалисты, каждая такая операция — это результат слаженной работы целой команды: анестезиологов, операционных медсестёр, реаниматологов и сотрудников отделения послеоперационного наблюдения.

После операции ребёнка перевели в профильное отделение. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, ранее в детской больнице уже проводили подобные операции. Тогда хирургическое вмешательство понадобилось четырёхлетнему пациенту.