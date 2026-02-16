С 16 февраля по православному календарю у верующих стартовала Сырная седмица, более известная как Масленица — последняя неделя перед Великим постом.

По традиции этот период называют Сырной неделей, и он сопровождается особенными обычаями и названиями каждого дня:

  • понедельник — Встреча, когда начинают печь блины и готовят чучело,

  • вторник — Заигрыши, с прогулками и играми,

  • среда — Лакомка, когда угощают гостей блинами,

  • четверг — Разгуляй — самый шумный день гуляний,

  • пятница — Тещины вечерки, тещи приходят в гости к зятьям,

  • суббота — Золовкины посиделки, молодые хозяйки принимают родню мужа в гости,

  • воскресенье — Прощеное, когда просят прощения и сжигают чучело праздника.

После Масленицы, с 23 февраля, у православных начнётся Великий пост, который продлится семь недель и завершится главным христианским праздником — Пасхой. В этом году Пасха приходится на 12 апреля.

У мусульман же в этом году пост начнётся 19 февраля и завершится 19 марта.