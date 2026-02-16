Масленица — последняя неделя перед Великим постом.

С 16 февраля по православному календарю у верующих стартовала Сырная седмица, более известная как Масленица — последняя неделя перед Великим постом.

По традиции этот период называют Сырной неделей, и он сопровождается особенными обычаями и названиями каждого дня:

понедельник — Встреча , когда начинают печь блины и готовят чучело,

вторник — Заигрыши , с прогулками и играми,

среда — Лакомка , когда угощают гостей блинами,

четверг — Разгуляй — самый шумный день гуляний,

пятница — Тещины вечерки , тещи приходят в гости к зятьям,

суббота — Золовкины посиделки , молодые хозяйки принимают родню мужа в гости,

воскресенье — Прощеное, когда просят прощения и сжигают чучело праздника.

После Масленицы, с 23 февраля, у православных начнётся Великий пост, который продлится семь недель и завершится главным христианским праздником — Пасхой. В этом году Пасха приходится на 12 апреля.

У мусульман же в этом году пост начнётся 19 февраля и завершится 19 марта.